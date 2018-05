Gepflegt im Sattel

Das Fahrrad ist längst nicht mehr nur Verkehrsmittel, sondern Accessoire und Statussymbol. Dieser Tatsache trägt der «Saturday Style Ride» Rechnung: Unter der Ägide des Stilfachmanns Jeroen van Rooijen treffen sich Fahrrad-Aficionados zu einem Rennen, bei dem nicht die Schnelligkeit, sondern das Outfit zählt. Wer Spass am eleganten Gefährt und Freude an gepflegter Kleidung hat, schwinge sich aufs Rad, um stilvoll durch die Innenstädte zu bummeln – dieses Jahr wird in Basel, Zürich und Genf geradelt. Und für einmal gewinnt nicht der Schnellste, sondern der mit dem besten Stil: Für den besten Look gibt es eine Uhr.