Generationenwechsel

Text: Lilia Glanzmann / 22.05.2018 09:53

Der Verein Form Forum hat Martina Unternährer als neue Präsidentin gewählt. Sie löst Erika Hohmann ab, die den Verein für Design und Kunsthandwerk die letzten zehn Jahre geleitet hat. Martina Unternährer hat als Marketingleiterin einer Schweizer Detailhandelskette gearbeitet und führt seit 2015 ihr eigenes Label «Storyfabrics» für biologische und Fairtrade-zertifizierte Bettwäsche. Seit zwei Jahren leitet sie zudem gemeinsam mit Stefan Egli den Swiss Design Market, eine temporäre Verkaufsplattform. Weil zudem auch Jakob Zumbühl und Stefan Schneller aus dem Vorstand, sowie Michèle Graf und Theres Eberhard von der Geschäftsstelle zurück traten, soll der Verein neu ausgerichtet und umstrukturiert werden. Die bisherigen Vorstände Anna Schmid, Heinz Baumann, Stefan Egli, Andreas Bechtiger und die neue Präsidentin versprechen das Form Forum zu reorganisieren: «Mit dem Ziel sich noch mehr auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder auszurichten und diese in ihrer unternehmerischen und gestalterischen Entwicklung mit verschiedenen Partnerschaften im In- und Ausland stärker zu fördern.» Ein erster Meilenstein dieses Jahr ist die Ausstellung am Designers' Saturday in Langenthal. Dort werden die Ergebnisse des selbst initiierten Wettbewerbs «Masterpiece» gezeigt, der dieses Jahr erstmals aussergewöhnliche Produkte der Form Forum-Mitglieder auszeichnet.