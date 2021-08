Mathias Seiler entwarf für Girsberger ein Möbelprogramm mit schlankem Pult für die Arbeit zu Hause.

Andrea Eschbach 26.08.2021 15:24

Anfangs schien das Arbeiten von zu Hause aus eine interessante Abwechslung. Schliesslich, so dachten viele, würde es nicht lange dauern. Doch das Homeoffice scheint gekommen, um zu bleiben: Arbeitswissenschaftlerinnen rechnen damit, dass künftig dreissig bis vierzig Prozent der Büroarbeit in den eigenen vier Wänden stattfinden wird. Doch was heisst das: den Laptop auf dem Sofa auf den Knien balancieren, sich am Küchentisch über die Arbeit beugen, stundenlang an ergonomisch schlecht eingerichteten, provisorischen Arbeitsplätzen sitzen? Der Bützberger Hersteller Girsberger zeigt, wie es anders geht: Das Möbelprogramm ‹La Punt› zeigt all jenen einen Weg aus dem Dilemma, die weder viel Platz für einen Bürotisch haben noch ihre Wohnung in ein Büro verwandeln wollen. ###Media_2### «Für mich war klar: Es brauchte etwas völlig Neues», sagt der Designer Mathias Seiler. Entstanden ist ein kompaktes, wandelbares Möbel für die verschiedensten Homeoffice-Szenarien – mit mal mehr, mal weniger Bür...