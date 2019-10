Anstossen auf die Vereinsgründung in den Räumen von Hochparterre. Fotos: Monica Gaspar

Ariana Pradal 03.10.2019 09:09

Wer betreibt hierzulande Designgeschichte? Was tun die Fachhochschulen? Was 2016 mit einem Aufruf in Hochparterre anfing, hat sich zum Netzwerk Designgeschichte entwickelt. Nun hat, was als Idee von ein paar engagierten Designvermittlern und -forscherinnen begann, auch eine rechtliche Basis: Das Netzwerk Designgeschichte (NDG) ist seit 30. September 2019 ein Verein.

Gebührend gefeiert: der erste Verein für Designgeschichte in der Schweiz ist gegründet.

Dieser widmet sich dem gesamtschweizerischen Austausch aller an Designgeschichte interessierter Akteure aus Theorie und Praxis – also an Forschende, Lehrende, Sammelnde, Ausstellende oder Gestaltende. Deshalb steht NDG allen designhistorisch interessierten Personen – auch Studierenden und Laien – offen. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen.