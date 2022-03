Die nomadische Plattform Second Nature versammelt Objekte, die zwischen Design und Kunst oszillieren.

Die Ausstellung «Counter Views» zeigt in einer Rohbauwohnung im Zentrum von St. Moritz Objekte, die Gegensätze ausloten. Ein gelungenes Zwiegespräch zwischen lokalen und internationalen Designschaffenden.

Susanna Koeberle 11.03.2022 14:40

Das Engadin ist seit einigen Jahren zum Tummelfeld von Kunstinitiativen aller Art geworden. Nachdem St. Moritz und Zuoz vor rund 20 Jahren mit Galerien den Startschuss zu diesem Reigen gaben, kamen nach und nach andere Protagonisten auf die Idee, eine gut betuchte Klientel in ihren Ferien mit Kunst zu berieseln – selbstverständlich sollte es nicht bei der Berieselung bleiben. Und alsbald durfte auch Design auf diesem Parkett nicht fehlen. Seit 2017 hat sich in der Chesa Planta von Samedan die Designmesse «Nomad» etabliert, ein Format, das sich unter anderem durch ein exklusives VIP-Programm hervorgetan hat. Namhafte Designgalerien aus dem nahen und fernen Ausland nehmen jeweils daran teil; auch einige lokale Kunstgalerien sind seit kurzem mit von der Partie. Die diesjährige Ausgabe ging Anfang März über die Bühne. Kurz davor eröffnete die Plattform «Second Nature» der Designkuratorin Giovanna Lisignoli in einer leer stehenden Wohnung die Ausstellung «Counter Views». ###Media_2### D...