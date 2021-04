Gefrostetes Glas: Erst auf den zweiten Blick ist die Uhrzeit ablesbar. Fotos: Romain Lienhardt

Lilia Glanzmann 24.04.2021 14:00

Ganz in Weiss Li Edelkoorts Uhr ‹True Thinline Stillness› für Rado macht das Ablesen der Zeit zu einem kontemplativen Moment und lädt dazu ein, sich bewusst Zeit zu nehmen. 24.04.2021 14:00

Legen Schnee und Frost eine Decke über die Welt, scheint die Zeit stillzustehen. Diese Stille überträgt Li Edelkoort auf ihre Uhr ‹True Thinline Stillness›. Das Modell ist eine weitere Kooperation des Legnauer Herstellers Rado mit internationalen Designern. Jasper Morrison entwarf das Modell ‹r5.5› (siehe Hochparterre 12/09), Konstantin Grcic überarbeitete den 1990er-Jahre-Klassiker ‹New Ceramica› (siehe Hochparterre 10/16). Anders als ihre Vorgänger schleift die Trendforscherin Edelkoort nicht an Ecken und Kanten, sie schafft aus einem bestehenden Modell ein Statement. Als Vorlage diente ihr die ultraflache ‹True Thinline›, die gleich zwei Rado-Spezialitäten vereint: kratzfeste Hightech-Keramik und Monobloc-Konstruktion. Edelkoorts Clou ist das Saphirglas mit Frosteffekt über dem Ziffernblatt. So macht sie das Ablesen der Zeit zu einem kontemplativen Moment. «Zu wissen, dass die Zeit in unseren Händen liegt, und sie gleichzeitig zu vergessen», beschreibt Li Edelkoort ihre Idee. Wir...