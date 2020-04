Von hier aus Streamen die DJs in die Wohnzimmer – und halten dabei alle Hygienestandards ein.

Keine fünf Stunden nachdem das BAG die Regeln für Restaurants und Clubs verschärfte, übertrug die Kreativagentur Ozelot ltd. 20 Stunden DJ-Sets live. Manuel Fischer erzählt, wie das so schnell gelingen konnte.

Anna Raymann 02.04.2020 15:56

Ozelot ltd. ist zum einen ein Plattenlabel für elektronische Musik (Record) und zum anderen eine transdisziplinäre Kreativagentur (Studio). Das Label gestaltet zwischen Digitalität und Wirklichkeit. Aktuell arbeitet Ozelot an einer Avatar Agency: Einer Agentur für digital generierte Modells, die aber reale Kollektionen von Modedesignerinnen vorführen. Die Projekte – ob Facefilter für Instagram oder Grafik für Flyer – sind deutlich geprägt von Club- und Subkultur. Unweit der Zürcher Langstrasse liegt auch das Studio, in dem das vierköpfiges Team arbeitet. Eine Dependance hat Ozelot zudem in Barcelona, wo das Leben seit Ausbruch der Corona-Krise stillsteht. Als das BAG am 13. März die Regeln für Restaurants und Clubs verschärfte, war für die Kreativagentur sofort klar, «dass man etwas tun muss». Denn ein gewöhnlicher Clubbetrieb ist mit fünfzig Gästen inklusive Personal undenkbar. Innert fünf Stunden bauten Manuel Fischer und sein Team bei Ozelot eine Webseite, um im Livestream DJ-Sets z...