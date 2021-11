Screenshot aus dem Spiel ‹Democratia›

Urs Honegger 11.11.2021 12:10

Trailer des Spiels ‹Democratia›

Unsere drei Besucher am Zukunftstag: Timo Reukauf, Valerio Diehl und Juri Stauffacher.

«Democratia - The insel of five» ist ein Schweizer Strategiespiel von Avenir Suisse. Es geht darum eine kleine, schweizförmige Insel zu entwickeln. Spielziel: mit seinem Clan ein Dorf aufbauen. Dafür versammelt man sich mit maximal fünf Freunden und kann sehr viel Spass haben. Man muss aber im gleichen W-LAN sein. Das Spiel hat Ähnlichkeiten mit «Clash of Clans», nur dass bei «Democratia» die Grafik schlechter ist. Man hat 20 Jahren Zeit (nicht Echtzeit). In dieser Zeit muss man viele Entscheidungen treffen, diese trifft man für seinen Clan, aber bei grösseren Entscheidungen muss man untereinander abstimmen. Das hat uns gefallen. Das Tutorial müsste interaktiv sein, dann würde man das Spiel besser und schneller verstehen. Cool wäre zudem, wenn man Ingames spielen könnte, also wenn es mehrere Spielmodi gäbe. Das Game ist eine Mobilegame und es ist kostenlos. Dieses Spiel wurde von Blindflug Studios entwickelt.