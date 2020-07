Grand Prix Design 2020 geht an vier starke Designerinnen: an die Modedesignerin Ida Gut... Fotos: BAK / Marc Ashekame

Meret Ernst 06.07.2020 10:35

Ab und zu sieht man sie immer noch: die charakteristische Kappe, unisex, die Ida Gut für den Schweizer Auftritt an der Expo 2000 entworfen hat. Getragen wird der Longseller von Menschen, die sich für Gestaltung interessieren, zum Beispiel von Architektinnen und Designern. Das gilt auch für die Kollektionen, die Ida Gut seit 1993 entwirft. Ihre Schnitte sind präzise und architektonisch gedacht; ihre Kleider entwirft die gelernte Schneiderin und Absolventin der damaligen Höheren Schule für Gestaltung Zürich (heute ZHdK) auch für Unternehmen wie Migros oder Swissôtel. Darin zeigt sich ihr konzeptuelles Denken ebenso wie in den einzelnen Stücken von umwerfender Qualität. Ida Gut interessiert sich für die ökonomischen Bedingungen ihres Feldes und darüberhinaus der Kreativwirtschaft, und auch deshalb ist sie immer noch am Markt. Im Erdgeschoss des alten Industriegebäudes in einem Innenhof mitten in Zürich verbindet sie Entwurf, Prototypen-Näherei und Verkauf. Alle ihre Stücke werden in der Schweiz gefertigt, und den rasend schnellen Kollektions- und Zwischenkollektions-Wecheln setzt sie schon lange das Modell einer rollenden Produktion entgegen. Mit der Auszeichnung ehrt die Designkommission des Bundes eine Design-Persönlichkeit, deren Label für «eine einzigartige Schnitttechnik, hochwertige Materialien, handwerkliches Können und professionelle Kontinuität» stehe.

Zusammen mit Ida Gut zeichnet der Bund die Fotografin Monique Jacot und das Künstlerduo Küng Caputo aus.



... an die Fotografin Monique Jacot...

Die Fotografin Monique Jacot hat als Fotojournalistin im In- und Ausland publiziert, in Titeln wie Die Woche, Schweizer Illustrierte, DU, Annabelle oder ELLE. Ende der Sechzigerjahre reiste sie für die Weltgesundheitsorganisation WHO, später übernahm sie auch Aufträge für die chemische und die Uhrenindustrie. Die Fotografie lernte sie an der École des arts et métiers in Vevey kennen, wo sie den Unterricht der deutschen Fotografin Gertrude Fehr besuchte. Später zog sie nach Zürich und bereiste die Welt. Mit ihren Reportagen über Frauenberufe in den 1980er-Jahren hat sie feministische Themen in die Schweizer Dokumentarfotografie eingeführt. Zu ihren berühmteste Werken gehört die Langzeitreportage über Schweizer Bäuerinnen – «Femmes de la terre», 1984-1989. Jacot sagt von sich: «Ich war immer unabhängig, autonom, aktiv. Ich wollte Zeugnis ablegen von der Stellung der Frauen in der Arbeitswelt. Ich habe mich den Männern gegenüber immer als gleichwertig betrachtet. Aber ich war mir auch bewusst, dass Frauen in bestimmten Rollen gefangen waren.» Seit einigen Jahren widmet sie sich abstrakteren Fotografieprojekten.

und an Sarah Kueng & Lovis Caputo.

Sarah Kueng und Lovis Caputo arbeiten seit dem Studium zusammen, das sie 2008 an der ZHdK abgeschlossen haben. Konzeptuell und am Handwerk interessiert: das macht ihre Arbeit aus, die im Highend-Sammlermarkt ebenso gefragt ist wie in edukativen Projekten. Zu erstem gehören ihre «Sand Chairs», farbige Hocker aus Sand und Mörtel, oder die 2015 auch für Die Besten nominierten Leder-Schalen « Never Too Much »: Was wie eine Hommage an Memphis wirkt, resultiert aus einer hartnäckigen Recherche über Material und Prozess. Mit der Geschichte der japanischen Keramik haben sie sich 2016 mit ihrer Kollektion für Arita auseinandergesetzt, als Teil eines grösseren Wirtschaftsförderprogrammes. «Der Preis gibt uns die Möglichkeit, uns nach zwölf Jahren wieder neu zu positionieren, einmal anzuhalten und zu schauen, in welche Richtung wir als Nächstes gehen», zitiert das BAK Lovis Caputo.