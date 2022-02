Für Studio Végété dienen Blumen als Gestaltungsmedium. Fotos: Tobias Siebrecht

Mirjam Rombach 16.02.2022 14:00

Florale Skulpturen Galten Blumen lange als blosse Dekorationsobjekte, ist Botanik zunehmend ein Gestaltungsmedium. Das Studio Végété inszeniert sie wie Gemälde, architektonische Gebilde oder wilde Tiere. 16.02.2022 14:00

Blausterne, Taglilien und Mohn lassen schon kurz nach der Blüte ihre Köpfe hängen. Aline Joana Rüede mag es, wenn Blumen verdorren oder modern. «Ich beobachte, was während des Zerfalls geschieht, und mache botanische Experimente. So erfahre ich mehr über mein Arbeitsmaterial.» Die Floristin hat Anfang 2019 Studio Végété gegründet, eine Plattform zwischen Botanik, Design und Kunst. Zunächst noch mit einem zweiten Standbein, inszenierte sie Blumen wie Gemälde, architektonische Gebilde oder wilde Tiere. Bald klopften Fotografen an, die gemeinsame Projekte umsetzen wollten. Als Set-Design-Aufträge dazukamen, fokussierte sie ganz auf ihr Studio. Mittlerweile realisiert sie auch Arbeiten ohne Pflanzen. «Im Grunde ist es das Gleiche», erklärt sie, «es geht um Farbe, Form und Licht, um Komposition und die Beziehung der Objekte zueinander.» Nur der Zugang zur Gestaltung funktioniere mit Pflanzen intuitiver. Zudem fehle der Geruch: «Jeder Stiel, den ich anschneide, riecht anders.» ###Media_2### ...