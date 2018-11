Weihnachtsschmuck mit Mukesh-Stickereien.

Anna Raymann 06.11.2018 17:03

Die Schaufenster in den Einkaufstrassen sind bereits weihnachtlich dekoriert. Neben Plastikkitsch versteckt sich gelegentlich aber auch altes Kunsthandwerk. So zum Beispiel die Deko-Kollektion von Real Time Trust, die Mukesh-Stickereien aus Indien zum Baumschmuck macht. Die Sticktechnik, bei der Metallfäden in den Stoff eingearbeitet werden, ist sonst eher in der Haute-Couture zu finden. Die Stücke werden im indischen Bundesstaat Orissa produziert. Vom Entwicklungsprozess bis zur abschliessenden Vermarktung begleitet die Stiftung die lokalen Handwerker und Handwerkerinnen. Neben Deko-Objekten gibt es unter dem Label Real Time Collection auch faire Mode. Aktuell ist hier die bunte Schalkollektion, entworfen von einem jungen Kunststudenten aus Orissa. Gemeinsam mit Changemaker produziert, gibt es die Weinrot bis Türkis gemusterten Woll- und Kaschmirtücher nun auch dort zu kaufen.