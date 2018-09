Fabio Hendry, Projekt The Color of Hair

Meret Ernst 19.09.2018 13:09

Der Designer Fabio Hendry erforscht in seinem Studio Ilio in London an neuen Materialien. Er gestaltet Metalloberflächen mit Haar, untersucht, wie weich Metall sein kann oder wie aus heissen Drähten Strukturen entstehen. Die Lust am Experiment kombiniert er mit der Frage nach ökonomischer Relelvanz eines Produktes oder Konzeptes. Die Jury der Alumniorganistaion Netzhdk vergibt dem ehemaligen ZHdK-Absolventen der Studienrichtung Style & Design den diesjährigen, mit 10’000 Franken dotierten Förderpreis prix netzhdk. Damit werden jedes Jahr Alumni ausgezeichnet, die vor drei bis fünf Jahren ihr Studium abgeschlossen und in dieser Zeitspanne ein eigenständiges Profil entwickelt haben. Nominiert wurden dieses Jahr 16 ehemalige Studierende, ihr Dossier einzureichen.