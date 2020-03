Lilia Glanzmann 30.03.2020 11:03

Salsicce und Soppressata von der Metzgerei Pippo, philosophieren im Café Jêle und das Fahrrad bei Velo Paul reparieren – «Santihans» nennen die Basler das Quartier St. Johann im Norden ihrer Stadt. Es beginnt beim Fünfsternhotel Trois Rois in der Altstadt und erstreckt sich, rechts vom Rhein begrenzt, bis zum Novartis-Campus an die französische Grenze. Vom einst verruchten Rand der Stadt ist es die letzten Jahre ins Zentrum der städtebaulichen Aufmerksamkeit gerückt. Die Mülhauserstrasse 51 liegt im Herzen des Quartiers. Früher forschte dort das Pharmazeutische Institut der Uni Basel, dann bot ein Brockenhaus seine Waren feil. Seit Anfang diesen Jahres nun hat sich das Kollektiv Squadra Violi im Gewerbehaus eingemietet, es teilt sich die zwei Etagen mit Innenarchitekten. ###Gallery### Squadra Violi: alles bleibt anders «Ich bin kein Designer», sagt Elias Buess, einer der Mitbegründer des Kollektivs. Gemeinsam mit seinem Partner Yannick Frich sitzt der gelernte Koch an einem provisorischen Ti...