Aphrodite: Eine besondere Ausrüstung verleiht dem Gewebe eine fließende Wellenstruktur.

Lilia Glanzmann 17.01.2020 07:43

«Estival», «Aphrodite» und «Monterey» – die Highlights aus Christian Fischbachers Dekor-Kollektion tönen nach viel Sonne und exotischem Flair. Sie sind vom 2. bis 4. Februar an der «Heimtexsuisse» in Bern zu sehen. Vor acht Jahren aus der Retailshow Ornaris entstanden, transformiert sich die Messe erneut und wird zur grössten Schweizer B2B-Einrichtungsplattform. In sechs zusätzlichen Ausstellerbereichen zeigt die «Heimtexsuisse» auf dem Bernexpo-Gelände jetzt auch die neusten Tendenzen in den Bereichen Möbel, Licht und Boden.