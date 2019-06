Der Essence Award soll den Designstandort Schweiz fördern.

Der Essence Award zeichnet Arbeiten aus allen Disziplinen des Grafikdesigns aus: Ob Kommunikationsdesign, Schriftgestaltung, Illustration oder Game Design – online einreichen können berufsausübende Gestalterinnen und Designer noch bis zum 21. Juli. Eine achtköpfige Jury bestimmt aus den Eingaben eine Shortlist, aus der sich Auszeichnungen in gold, silber und bronze ergeben. Zudem stimmen alle Mitglieder über einen SGV Mitgliederpreis ab. Die diesjährige Preisverleihung findet am 4. Oktober im Rahmen des Weltformat Graphic Design Festivals in Luzern statt.