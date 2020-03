Claudia Schmid 16.03.2020 10:03

Hell, geräumig, flexibel nutzbar und ein Ort mit Seele und Geschichte: Das passt zum Selbstbild der jungen Firma, die Espressomaschinen herstellt. Untergebracht ist sie in der ehemaligen Sattlerei der SBB-Werkstätten in Zürich-Altstetten. Unter dem Namen Werkstadt Zürich soll auf dem Gelände ein Areal für Arbeit und Freizeit entstehen. Zuriga, seit zwei Jahren dort beheimatet und seit dreieinhalb Jahren als Firma unterwegs, ist Pionier-Mieterin. Mit dem Umzug von einer Hinterhofwerkstatt mitten in Zürich nach Altstetten haben die Hersteller den Schritt vom abenteuerlichen Basteln zur industrialisierten Produktion vollzogen. Im Raum mit dem altem Parkettboden sind bisher mehr als tausend Espressomaschinen entstanden. «Dieser Ort im Umbruch passt zu uns», sagt Gründer Moritz Güttinger, ein Umweltingenieur, der sieben Leute beschäftigt. Man würde ihm wohl nicht nur eine Espressomaschine abkaufen. Selbst das langweiligste Detail der Maschine erklärt er so, dass man ihm interessiert zuhört. ###Media...