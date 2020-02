Games in der Ruhmeshalle: Die Enkel spielen Counterstrike, die Grossmutter schaut zu.

Urs Honegger 07.02.2020 15:10

«Games» steht gross am Turm des Landesmuseums in Zürich, wo das Schweizerische Nationalmuseum untergebracht ist. Die Kunstform hat es hierzulande endgültig geschafft, könnte man schliessen. Oder das Museum will einen Publikumserfolg landen. Tritt der Besucher in die Ruhmeshalle ein, bestätigt sich Letzteres. Der Raum ist voll mit Schülerinnen und Schülern. In der Mitte dehnt sich ein Podium aus, auf dem die Geschichte des Computerspiels in fünf chronologischen Kapiteln von 1970 bis 2019 erzählt wird. Auf Infoscreens wird jedes Kapitel mit zwei Attributen und einem kurzen Text beschrieben. Der Besucher kann in vier Bereichen weiterlesen: ‹New› – was ist neu in dieser Zeit? ‹Immersion› – wie funktioniert das Spielerlebnis? ‹Toxic› – welche gesellschaftlichen Probleme zeigen sich? Das ‹Glossar› schliesslich erläutert ein paar Fachbegriffe. Das ist alles kurz und knapp gehalten, Gamegeschichte in einer halben Stunde. Daneben können die Besucherinnen und Besucher vor allem spielen...