Anna Raymann 14.02.2020 08:30

Ein Zoo im Museum Tigerfinkli und Eierbecher: Die Pracht der Tierwelt inspiriert seit jeher Gestalter und Designerinnen. Das Museum für Gestaltung macht in der Ausstellung ‹Énergie Animale› eine umfassende Auslegeordnung.

Tritt man in die Ausstellung, steht man sogleich vor dem Bug eines lose bevölkerten Schiffs. Spielfiguren schauen aus den Bullaugen, Glasaugen von den präparierten Exponaten wie Igel, Hase, Wolf und Eisvogel. Im Hintergrund grunzt und fiept es. Wo beginnen, wenn nicht bei der Arche? Wer darf sich vor der Sintflut retten? Welches Leben ist wie viel wert? Die Ausstellung ‹Énergie Animale› im Museum für Gestaltung in Zürich holt weit aus, um die Bedeutung der Tiere für die Gestaltung zu beleuchten. Anhand von sieben umfassenden Kapiteln serviert sie eine reichhaltige Tafel mit vielen überraschenden Schmankerln. ###Media_2### Ein Rundgang führt einmal durch sämtliche Lebensbereiche. Linksherum liegt die Modeabteilung. Kostüme von Balenciaga und Dior sind aufwändig mit Federn bestickt oder schimmern in feinen Seiden. Vor Nerz, Kroko und Flamingo stellt sich die offensichtliche Frage: Was darf man noch tragen, was ist moralsich vertretbar? Durch den Metzgervorhang gelangt das Publikum zur Schlachtb...