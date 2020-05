Dominic Sturm 18.05.2020 11:05

Das Tram wirkt lang, hoch – und sehr entschleunigt. ‹Flexity Zürich› hat weder den bösen Blick der Scheinwerfer seines Vorgängers ‹Cobra›, noch die stromlinienförmige Nase und dynamischen Dekors der Basler Ausführung. Ab Sommer rollt es nach einiger Verzögerung auf den Schienen der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ). Dynamik ist bei einer mittleren Geschwindigkeit von knapp 15 Stundenkilometern im Stadtverkehr auch nicht nötig. Die Frontpartie ist ungewohnt aufgeräumt, fast leer. Der Verzicht auf das im Transportation Design übliche Formenrepertoire gibt dem Tram eine architektonische Anmutung. Dem Design standen denn auch die Unterstände Pate, wie sie in Zürich am Bellevue, am Paradeplatz und neu interpretiert auch am Limmatplatz stehen. Die Thalwiler Agentur Milani zeichnet für die Gestaltung des Interieurs und für das Aussendesign verantwortlich. In zwei separaten Mandaten beriet sie die VBZ in Designfragen und erarbeitete für Bombardier das Design der ‹Flexity Outlook›-Familie. Da...