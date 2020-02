Wie in einem Kokon: Viele Textilien bringen Behaglichkeit in den Raum, der von Patricia Urquiola gestaltet ist. Foto: Maurice Haas

Claudia Schmid 24.02.2020 07:29

Die Igniv-Familie von Andreas Caminada wächst: Der Bündner Spitzenkoch hat vergangene Woche in der Zürcher Altstadt sein drittes Restaurant eröffnet, das auf den rätoromanischen Namen für Nest getauft ist. In diesen kommen Fine-Dining-Speisen zum Teilen auf den Tisch. Caminada, ein Perfektionist, legt viel Wert auf die Inneneinrichtung seiner Betriebe. Erneut vertraute er Patricia Urquiola die Gestaltung an. Die spanische Designerin hat bereits die Igniv-Ableger in Bad Ragaz und St. Moritz gestaltet. Im Zürcher Gourmet-Nest spielen Textilien eine tragende Rolle. «Als Hommage an das Theater und Varieté haben wir den Gastraum vollständig mit schweren Vorhängen umhüllt», wird Patricia Urquiola in der Pressemitteilung zitiert.

Tatsächlich befand sich im denkmalgeschützten Hotel Marktgasse, in dem das Igniv untergebracht ist, einst ein Vergnügungslokal. Vorherrschende Farben sind Türkisblau, Safrangelb, Rostrot und Hellgrau. Samtbezogene, halbrunde Sofas, die sich um runde Tische mit glänzenden Glas-Oberflächen schmiegen, sorgen für eine behagliche Atmosphäre. Sie betonen so den Kokon-Charakter des Restaurants mit 40 Sitzplätzen.