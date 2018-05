Ein Licht geht auf

Der Rundgang startete in der Entwicklungsabteilung: Dort feilen Designer und Ingenieure gemeinsam an Entwürfen. Zum einen entstehen dort die Stücke fürs Standardsortiment. Ergänzt wird dieses durch Sonderleuchten, die nach Plänen von Architekten gefertigt werden. Für diese Unikate produziert Tulux Werkzeuge, biegt Metalle, formt Kunststoffe und veredelt Oberflächen nach Kundenwunsch: «Sonderanfertigungen machen unterdessen fast 40 Prozent unserer Aufträge aus», sagt Geschäftsführer Ivo Huber, der das Unternehmen in der dritten Generation führt.

Seit siebzig Jahren konzipiert, entwickelt und produziert Tulux in Tuggen Leuchten. Dieses Jubiläum feiern die Schwyzer Firma mit Wissenstagen, bei denen sie durch die Produktion führen. Eine gute Gelegenheit, sich die grösste Leuchten-Produktionsstätte der Schweiz vor Ort anzuschauen. Tatsächlich wird in Tuggen noch das meiste von 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst gefertigt, während andere Hersteller ihre Leuchten hierzulande nur noch entwerfen und montieren.



Der letzte Teil des Wissenstages führte in die Tulux-Newshall: Dort gab Matthias Werner der Leiter der Entwicklungsabteilung in physikalische Details bezüglich Lichtfarbe und -qualität und zeigte, was weisses, gelbes und natürliches Licht im Alltag bedeutet. Der Wissenstag schloss mit den vier neusten Produkten, die alle vorhergehenden Schritte schliesslich in einer funktionierenden Leuchte vereinten. Wer sich interessiert, mehr über Licht und die Leuchtenmanufaktur in Tuggen zu erfahren, findet hier alle Details zu den Wissenstagen, die noch bis Ende Jahr in regelmässigen Abständen stattfinden.