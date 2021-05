Tagträumen mit ‹Ursprung›: Die Duschvorhänge von Kollektiv vier erinnern an fantastische Bilderbücher. Fotos: Primula Bosshard

Mirjam Rombach 15.05.2021 08:00

Duschen in der Landschaft Die eigenwillig bedruckten Duschvorhänge des Studios Kollektiv vier laden ein, Geschichten weiterzudenken. Lässt man ihnen Raum, fungieren sie als Wegweiser für Tagträumereien. 15.05.2021 08:00

Im Englischen gibt es das schöne deutsche Wort Wanderlust. Es bedeutet Fernweh – ein Sehnen, das uns seit den letzten Monaten zur Genüge vertraut ist. Im Netz kursieren Tipps, wie das Reisen ersetzt werden könne. Statt malaiisch kochen zu lernen oder Jack Kerouac zu lesen, regen die Textildesignerinnen von Kollektiv vier zu Gedankenreisen an. ‹Travel without leaving› lautet der Leitspruch ihres Studios für Textil- und Flächendesign. Dahinter stehen Mirjam Huwiler, Johanna Widmer und Eva Zuberbühler. Mit ‹Mutter Erde› haben sie nun ihre vierte Kollektion für das Badezimmer lanciert. Die eigenwillig bedruckten Duschvorhänge laden ein, Geschichten weiterzudenken. «In unsere Bilder soll man völlig abtauchen können», sagt Mirjam Huwiler, «sie sind wie innere Landschaften, die beim Durchwandern des Gemüts im Kopf entstehen.» Die Grösse der Fläche war es, die sie am Duschvorhang reizte – und die Tatsache, dass seine Gestaltung lange wenig interessierte. War die erste Kollektion eine co...