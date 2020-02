Zwischen Hechtplatz und Limmat baut die Wasserversorgung Zürich ihren Jubiläumsbrunnen. Fotos: zVg

Anna Raymann 17.02.2020 11:11

Zu ihrem 150-jährigen Jubiläum führte die Wasserversorgung Zürich 2018 einen öffentlichen Wettbewerb für einen Brunnen durch. Das Siegerprojekt «Sardona» von Timon Reichle wird nun auf der sogenannten Hungerinsel umgesetzt. Der Bereich zwischen Limmat- und Utoquai, der ans Restaurant Terrasse anschliesst, wird in den kommenden Monaten neu gestaltet. Der Brunnen stelle den Bezug zu den Kräften des Gletschers her, die einst den Zürichsee als wichtigen Trinkwasserspeicher zurückliessen, heisst es in einer Mitteilung. Der Name «Sardona» deute auf den Ursprung des «Züriwassers» in den Glarner Alpen hin. Die Form des Brunnens erinnere an einen Findling, das dabei verwendete Kiesmaterial stamme aus dem Sardonagebiet. Der Brunnen wird voraussichtlich im Oktober 2020 eingeweiht.