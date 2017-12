Doppeldecker in Produktion

Text: Lilia Glanzmann / 20.12.2017 10:26

Der Landschaftspark Binntal – ein Park in einem wildromantischen Seitental des Oberwallis – lancierte vor zwei Jahren den Designwettbewerb «Parkbank & Parktisch». Gesucht: Ein einheitliches Design für neue Bänke und Tische, die an Wanderwegen und Aussichtspunkten stehen sollen. Das Projekt «Doppeldecker» vom Büro Hausbauwerkstadt J. Grassl und P. Wilhelm aus Davos überzeugte. Dieses Frühjahr wurden zwei erste Prototypen im unteren Erner Feld als Picknicktisch aufgestellt. Nun wurde letzte Details optimiert und das Möbel geht in Serien, produziert aus regionalem Holz und von lokalen Holz- und Metallbauern aus der Region des Landschaftsparks. «Doppeldecker» gibt es in zwei Grössen: Als «Standard»-Sitzgelegenheit für drei Personen, in der Variante «Jumbo» für vier Personen oder im Doppel als Tisch «Doublette». Gemeinden oder Privatpersonen, die sich für das Möbel interessieren, bestellt es direkt bei der Geschäftsstelle des Landschaftsparks Binntal.