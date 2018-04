Die Kunsthalle Bern feiert ihren hundertsten Geburtstag und startete das Jubiläumsjahr mit einer Ausstellung, die sich mit der Innenarchitektur des eigenen Hauses auseinandersetzt. Von aussen einem Tempel ähnlich, zeigt das Gebäude in seinem Inneren mit Parkettboden und ornamentaler Decke schon fast wohnliche Züge. Während heute in Ausstellungsräumen jede Art von Dekoration verpönt ist, war es in den Anfangsjahren der Kunsthalle noch üblich, inmitten einer Ausstellung Perserteppich, Tisch und Stühle oder gepolsterte Sitzmöbel zu platzieren, damit es sich die Besucherinnen und Besucher gemütlich machen konnten.