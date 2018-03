Die Welt wird bunt

Text: Lilia Glanzmann / 29.03.2018 16:05

Foto: Ingmar Kurtz

Seit 2012 entwirft Jörg Boner Leuchten für den Hersteller Schätti. Für deren Auftritt an der Messe Light & Building in Frankfurt hat er ihre Kollektion nun in Farbe getaucht und den Stand entsprechend gestaltet. Zwei Wände teilten die Ausstellungsfläche in drei Räume: «Die drei Situationen in unterschiedlichen Farben zeigen die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten», sagt Jörg Boner. Damit will der Hersteller aus Glarus hervorheben, wie sich sein Programm individualisieren lässt. Die Farben zeigen Nuancen von Weiss, Grau und Sand akzentuiert durch erdige Töne – aber sehen Sie die unterschiedlichen Atmosphären selbst in der Bildergalerie.