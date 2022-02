Ein mit wenigen Strichen gezeichneter Löwe ist das Bistro-Maskottchen. Fotos: Nino Valpiani

Das Büro Homi hat die visuelle Identität des Bistro Loi an der Limmatstrasse in Zürich kreiert. Ein mit wenigen Strichen illustrierter Löwe ist der Star des Auftritts.

Claudia Schmid 23.02.2022 16:00

Speisekarten, aber auch andere grafisch gestaltete Elemente werden in der Gastrobranche zunehmend nachlässig behandelt – Protagonistin ist meistens das Interieur: Im Zeitalter von Instagram wollen sich die Gäste in stilvoll möblierten Räumen und vor dekoriertem Hintergrund ablichten. Kommt hinzu, dass die Pandemie der Menükarte aus Papier den Garaus macht. ###Media_2### Eine Ausnahme ist das Bistro Loi an der Limmatstrasse in Zürich. Es wird von der Gastrogruppe Buonvicini betrieben, die mit ihren anderen Zürcher Lokalen, dem ‹Italia› oder der ‹Markthalle›, bekannt dafür ist, der Menükarte und anderen grafischen Elementen einen würdigen Auftritt zu verschaffen. Auch im ‹Loi› steht die Grafik im Zentrum, die Möblierung nimmt sich zurück. Das vegetarische Fine-Dining-Bistro ist auf dem Löwenbräu-Areal im Zürcher Industriequartier untergebracht. Das heutige Kunstareal beherbergte einst eine Bierbrauerei und ist bekannt für sein Löwen-Logo. Nicht nur auf dieses Logo, sondern auch...