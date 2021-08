Korallen drohen auszusterben. Marie Griesmar will das ändern und entwickelt mit einem interdisziplinären Team ein modulares Riff. Ein Tauchgang mit Einblick.

Mirjam Rombach 02.08.2021 16:08

Wer in den Schweizer Seen taucht, hört seinen eigenen Atem und das Blubbern der Druckluftflasche. Ansonsten herrscht Stille. Nicht so im Meer. Wo Korallenriffe sind, lärmen Delfine, Fische und Kleinstlebewesen fressen, kauen und schlucken. Zumindest, wenn ein Riff gesund ist. Doch dies ist immer seltener der Fall: «Wir sind daran, diese Schönheit zu verlieren, und mit ihr ein Viertel aller Tiere im Ozean», sagt Marie Griesmar. Das Sterben der Korallen beschäftigt die Künstlerin und passionierte Taucherin, seit sie 2012 in den Seychellen ein ausbleichendes Riff sah. Es liess sie nicht mehr los. Gemeinsam mit der Meeresforscherin Ulrike Pfreundt und der Profitaucherin Hanna Kuhfuss hat sie im vergangenen Jahr Rrreefs gründet. Die NGO erforscht, wie künstliche Riffe bei der Wiederansiedlung von Korallen helfen können. Denn deren Überleben ist akut gefährdet. Wird die Erderwärmung nicht gebremst, könnten Korallenriffe in dreissig Jahren verschwunden sein, schätzt die Unesco. Die Auswirkungen des M...