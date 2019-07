Der öffentliche Sektor erobert keine neuen Märkte und kreiert nicht laufend neue Angebote. Auf Innovation ist er trotzdem angewiesen. Sie verbessert die Bürgernähe. Fotos: Patric Sandri

Meret Ernst 09.07.2019 17:49

Die Erneuerung der verwalteten Welt Innovation sei keine Methode, sondern eine Notwendigkeit, predigen Firmen. Das gilt auch für den öffentlichen Sektor. Das ‹Staatslabor› denkt Erneuern und Verwalten zusammen. Meret Ernst 09.07.2019 17:49

«Bedürfniszentrierte Verwaltung – Was lernen wir aus dem eID-Pilotprojekt in Schaffhausen?» Ein Veranstaltungstitel zum Fürchten. Kaum jemand wird sich dafür interessieren, könnte man meinen. Weit gefehlt: Bis auf den letzten Platz ist der Raum gefüllt. Der Anlass mit dem komplizierten Titel mobilisierte rund 25 Interessierte. Sie kommen aus der Zollverwaltung, der Finanzkontrolle oder dem Fedpol, aus Kantons- und Gemeindeverwaltungen, aus der IT-Branche oder bundesnahen Betrieben. Sie trafen kurz vor zwölf Uhr an der Spitalgasse in Bern ein und folgten der roten Linie bis ins Dachgeschoss des Impact Hub. Hier nistet das ‹Staatslabor›. Die Not-for-Profit-Organisation veranstaltet jeden ersten Donnerstag im Monat die ‹Staatskantine›. Ein Treffen, das als ‹Innovation Lab› für Staatsangestellte funktioniert. Die Organisation unterstützt Staat und Öffentlichkeit dabei, «mit innovativen Methoden und Technologien wirksame Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln un...