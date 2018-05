Text: Meret Ernst / 5.05.2018 18:32

Mit einer Design Week gibt sich Graz nicht zufrieden: ein Monat muss es schon sein. Zum zehnten Mal lädt die Hauptstadt der Steiermark zum Design Monat. Graz gehört zu den 22 Unesco Cities of Design, die sich für nachhaltige urbane Weiterentwicklung einsetzen. Dafür nötig war ein Zusammengehen von Politik, Stadtverwaltung und Kreativen; sichtbar wird das unter anderem am jährlichen Festival unter Leitung von Eberhard Schrempf. 17 000 Beschäftigte und 4 800 Unternehmen zählt die Region zum Kern der Kreativwirtschaft, die Bruttowertschöpfung liege bei einer Milliarde Euro. So beziffert der Verband Creative Industries Styria, dem Schrempf vorsteht, die Chancen dieser Branche. Stadt, Region und Unternehmen haben das erkannt; Ausschreibungen innerhalb des Netzwerks der Creative Cities öffnen Perspektiven, und natürlich wirkt die Auszeichnung auch im Standortmarketing.

Die aktuelle Ausgabe des Designmonat Graz steht unter dem Motto Toleranz, Thema einer in der Fussgängerpassage installierten Plakatausstellung, für die unter anderem Milton Glaser, Niklaus Troxler oder Herms Fritz Werke gestaltet haben – einer von 109 Programmpunkten im dichten Kalender. Unübersehbar ist es für diejnigen, die am Format «Design in the City» teilnehmen. Kuratiert von Susanna Ahvonen ermöglicht dieser Rundgang einen Blick in 34 Shops mit je eigenen Design-Beiträgen.

Besonders sehenswert ist die von Alexa Holzer kuratierte Ausstellung in der Neuen Galerie Graz im Universalmuseum Joanneum. Sie stellt aktuelle Designobjekte den Porträts der Galerie gegenüber und arbeitet so subtile Kommentare zwischen Design und Kunst heraus. Und wer schon da ist, entdeckt in der Retrospektive von Vjenceslav Richter (1917–2002) eine für Graz wichtige Figur: Der kroatische Architekt und Kènstler war mit der Stadt durch seine Teilnahme an den trigon-Ausstellungen 1967 bis 1975 verbunden. Richters Denken wurzelt im Bauhaus und in der geometrisch-konstruktiven Abstraktion der Zwischenkriegszeit und entfaltete sich im Umfeld der europäischen Avantgarden der 1950er- und 1960er-Jahre. Die Schau wurde vom Museum für zeitgenössische Kunst Zagreb übernommen. Zu sehen sind Architekturentwürfe und -modelle, fotografische Dokumentationen seiner Bauten und Möbelstücke sowie künstlerische Arbeiten.