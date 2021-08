Stella Speziali und Alexander Wolhoff schufen mit «Nebulosis» eine träumerische Wolkenlandschaft. Foto: Design Biennale Zürich

Anna Raymann 17.08.2021 08:00

Design ist überall, so heisst es. Und manchmal liegt es eben unter einer Wiese vergraben oder duckt sich im Dickicht. Die diesjährige Ausgabe der Design Biennale Zürich nistet sich ganz im Alten Botanischen Garten ein. Für diesmal verzichtet der Verein Freundeskreis Design, der das Spektakel organisiert, auf externe Spielorte und Satelliten. Beim Streifzug zwischen Farnen, Heilpflanzen und Citrusstauden gibt es nun also zu entdecken, was den Gestalterinnen und Gestaltern zum Motto «Clash» einfällt.

Was aufeinanderprallen – clashen – soll, ist offen ausgelegt. Sind es die Erwartungen und die Realität? Künstlichkeit und Natürlichkeit? Oder die Kulturen ganz generell? Die Neugierde wird belohnt, dem Publikum rollen die Departemente Textil- und Spatial Design der Hochschule Luzern (HSLU) den blauen Teppich aus. Dieser ist zwar lediglich aus Farbpigmenten gestreut (jeder Regen würde ihn verwischen), schluckt den Schritt aber fast wie ein luxuriöser Flokati.

«Special Spacial Collaboration»: Bis zum ersten Regen stiebt jeder Schritt. Und danach? Wir werden sehen. Foto: Design Biennale Zürich

Hinter dem ersten Anstieg schwebt eine mystisch strahlende Wolke, die die kleine Schwester sein könnte von jener an der Expo 02 über dem Neuenburgersee. Diese hier haben Stella Speziali und Alexander Wolhoff in den künstlichen Garten gebaut. Sie spiegelt entrückt und fluide das begehbare Möbiusband, das Ortreport mit Hector Egger auf der anderen Seite des Hügels aufgestellt haben.

Endlosschlaufe: Kollaboration «Infinity» von Ortreport und Egger Holzbau. Foto: Lukas Beyeler

Dazwischen spriessen künstliche Pflanzen aus Industrieabfällen (Nathalie Borgeaud) und das Regenschlagzeug «Orphéon» (Laure Gremion) klimpert. Neben den fein-poetischen Betrachtungen gibt es aber auch handfestes – so fest, dass man darauf sitzen kann. Gemeint ist die Parkbank, die Charles O. Job erfunden hat. Der Kniff: Aus der Lehne, die zugleich Werbefläche ist, wird umgeklappt ein Dach für diejenigen, die keines haben. Es ist ein simpler Eingriff, den die meisten Städte dennoch weiterhin scheuen werden. Die Bank jedenfalls lässt Konsum und Sozialwesen, Business und Nothilfe gründlich clashen.

Mit «Typha» interpretiert Nathalie Borgeaud die Schönheit floraler Gewächse mithilfe industrieller Materialien. Foto: Lukas Beyeler.

Laure Gremions Ode an den Regen: «Orphéon» in der Orangerie. Foto: Lukas Beyeler.

Mit der Parkbank «Here B&B» kombiniert Charles Job Werbeflächen mit einem temporären Unterstand für jene, die keinen haben. Foto: Lukas Beyeler

Die dritte Designbiennale schlägt mit insgesamt zwölf Ausstellerinnen und Ausstellern einen Bogen vom praktischen Industriedesign bis zu spekulativen, kunstnahen Objekten. Sie alle kamen in kurzer Zeit zusammen, noch im Mai sammelten die Veranstalter 10'000 Franken per Crowdfunding. Nun in der sommerlichen Dämmerung gedeiht jedes Projekt in seinem Beet so selbstverständlich wie selbstbewusstes Unkraut.

Die interaktive Projektion «Breath Beneath» von Emma McMillin und Oliver Sahli in der Kasematte lässt in die Schönheit eines Pilznetzwerkes eintauchen. Foto: Lukas Beyeler