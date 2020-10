Lilia Glanzmann erzählt von ihrem Besuch bei ‹Tada›.

Jonathan Jäggi 20.10.2020 08:26

Für das aktuelle Heft hat Design und Kultur Redaktorin Lilia Glanzmann das ehemalige Saurer-Werk 1 in Arborn besucht. In den Industriehallen, wo früher grosse Maschinen Karosserieteile formten, hat sich jetzt das Residenzprogramm ‹Textile and Design Alliance› eingefunden. Designerinnen, Künstler, Architekten und Textilproduzentinnen arbeiten dort Seite an Seite an Projekten rund um textile Werkstoffe. Lilia redet von der Arbeit am ihrem Artikel und den Eigenheiten dieses Programms.