Die Nominationen in den drei Kategorien «Textiles», «Space» und «Young Professionals» stehen fest. Die dritte und letzte Staffel umfasste zwölf Nominationen. Den Schwerpunkt bildet die Kategorie «Young Professionals», die gleich sieben Projekte umfasst.

Nominees Kategorie Textiles: Benu Sea, Smart Textiles, Webnet Evo

«Benu Sea» ist eine Kollektion an Interiorstoffen, die der Textilverlag Christian Fischbacher aus aufbereiteten Plastikabfällen aus dem Meer sowie recycelten PET-Flaschen herstellt.

Die beheizbaren Kleidungsstücke der «Heatable Capsule Collection» enwickelte Alpha Tauri in Kooperation mit der Deutschen Telekom und Schoeller Textil.

Nominees Kategorie Space: Fitnesspark Stadelhofen, Niemandsland

Die Installation «Niemandsland - Eine Reise zu dem, was zwischen uns liegt» von Dimitri de Perrot ist irgendwo zwischen Theater, Konzert, Installation und Party angesiedelt. Mit bescheidenen Mitteln generiert die Szenografie eine starke Wirkung. Foto: Arc

Nominees Kategorie Young Professionals: Öhi, Robust Nest, Tofu to-go, Kuori, Optotype, Space Duality, Cima

Der tragbare Inkubator «Robust Nest» ist eine Kooperation des jungen Designers Fabien Roy und dem Essential Tech Centre der EPFL. Eine Thermal-Batterie hält das Neugeborene über vier Stunden warm, um die häufigen Stromunterbrüche in der Subsahara zu überb

In ihrer Bachelor-Arbeit an der FHNW untersuchte Sarah Harbarth, wie sich Bananenschalen als Werkstoff nutzen lassen. Am Institut für Kunststofftechnik soll nun aus der Forschungsarbeit eine marktfähige Schuhsohle werden.