Paola Di Valentino vom Label «Foulalà» während der Design Schenken-Ausgabe 2018.

An fünf Standorten rund um die Vicoscistadt in Emmenbrücke eröffnet dieses Wochenende die elfte Ausgabe «Design Schenken».

Lilia Glanzmann 03.12.2019 11:34

Von Freitag bis Sonntag, 6. – 8. Dezember 2019 steht das ehemalige Industrieareal Viscosistadt in Emmenbrücke im Zeichen von guter Gestaltung. «Design Schenken» versammelt Produkte aus den Bereichen Möbel, Mode, Schmuck, Taschen, Wohnaccessoires oder Papeterie. 130 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihre Objekte. Es gibt viel Neues zu entdecken, sind 54 von ihnen doch zum ersten Mal dabei. Zudem stehen Sonderschauen und Gespräche auf dem Programm, am Samstagnachmittag etwa spricht Alfredo Häberli über seine Arbeit. Ein weiterer von fünf Standorten ist die Produktion der Firma Baltensweiler: Deren Gründerin Rosmarie Baltensweiler (*1927) wurde vom Bundesamt für Kultur mit dem diesjährigen Schweizer Grand Prix Design 2019 ausgezeichnet. Mit diesem vielfältigen Angebot bieten die Luzerner Designtage Einblick in die vielfältige Schweizer Designszene und schaffen die richtige Atmosphäre für gelungene Weihnachtseinkäufe.