Illustration: Janik Bruschi

Armin Scharf 01.11.2021 10:20

Design for Repair Einfach zu reparierende Produkte sind selten geworden. Reparierbarkeit ist komplex, weil Unternehmen und Designer auf systemischer Ebene neu denken müssen. 01.11.2021 10:20

Es gibt sie noch, die Geräte, die über lange Zeit klaglos ihren Dienst tun und – sollten sie doch einmal streiken – auch wieder geheilt werden können. Zum Beispiel die Kaffeeautomaten von Jura, die in Niederbuchsiten bei Solothurn entwickelt, hergestellt, gewartet und repariert werden. «Wir bauen unsere Produkte so, dass sie über viele Jahre im Service gewartet, ihre Komponenten neuwertig aufbereitet und wieder eingesetzt werden können», erklärt Meinrad Kofmel, Kommunikationschef bei Jura. Mit dieser Strategie ist das Unternehmen anderen Herstellern von Elektrogeräten weit voraus. Meist ist die Behebung von Defekten nicht ernsthaft vorgesehen, es gibt weder Services noch Ersatzteile, und wenn doch, dann sind sie so teuer, dass man sich die Instandsetzung dreimal überlegt. Denn natürlich gibt es unterdessen ein neues Gerät, das mehr kann, weniger Energie verbraucht, ein schickeres Design hat oder noch komfortabler ist. Oft erweisen sich schon kleinste Mängel als grosses Problem. Bricht etwa d...