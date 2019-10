44 Projekte und Produkte sind in 12 Kategorien für den Design Preis Schweiz nominiert.

Anna Raymann 15.10.2019 14:26

Design feiern Unter 44 Nominierten wählt die Jury am 1. November 2019 die Gewinner des Design Preis Schweiz. Wir Verlosen 6 x 2 Tickets für die Preisverleihung und das anschliessende Dinner. 15.10.2019 14:26

Klassische und weniger klassische Sitzmöbel, Banantex und ein E-Auto: Die 44 nominierten Projekte in der diesjährigen Ausgabe des Design Preis Schweiz sind vielfältig. Gestaltend und forschend setzen sie sich mit den relevanten Themen unserer Zeit, etwa mit einer alternden Gesellschaft, mit Genderfragen oder der Digitalisierung, auseinander. Aufregend dürfte also die Verleihung am 1. November in Langenthal werden. Die Jury vergibt Preise in zwölf Kategorien: Communication, Fashion, Furniture, Product – Consumer Goods, Product – Investment Goods, Research, Spatial, Textile, Rado Star Prize for Young Talents, Swiss Textiles Prize for Young Fashion and Textile Entrepreneurs, Swiss Energy Lighting Prize und den Design Leadership Prize. Nach der Preisverleihung lädt der Design Preis Schweiz zum gemeinsamen Dinner in der Markthalle und lässt den Abend mit Musik ausklingen. Die offizielle Anmeldefrist zwar bereits abgelaufen – Für Kurzentschlossene verlosen wir 6 x 2 Tickets. Melden Sie sich einfach m...