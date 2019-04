Ein Bild aus Carolien Nieblings ‹The Sausage of the Future›.

Vor zwei Jahren gewann Carolien Niebling mit ihrer Forschungsarbeit ‹The Sausage of the Future› den silbernen Hasen in der Kategorie Design. Anfang Mai nun kocht sie mit Michelin Chef Fabian Raffeiner.

Lilia Glanzmann 01.04.2019 16:31

‹The Sausage of the Future› war lehrreich, die Rezepte darin verführerisch. Wer noch nicht die Chance hatte, eine Kreation von Carolien Niebling zu probieren, hat nun am Berner Designfestival die Möglichkeit: Die Designerin und der Michel-Koch Fabian Raffeiner verbinden ihr Wissen. Sie interessiert sich für Gestalt und Form, er für Geschmack und Zutaten. Herausgekommen ist ein 5-Gang-Menü, das einmalig am Design Festival Bern serviert wird. Unter dem Titel ‹Haut Goût› haben sich Niebling und Raffeiner mit dem Thema «Haut» beschäftigt – als Verpackung, Schutz, Hülle und Abdeckung. Die Titel der Speisen klingen ironisch verlockend: ‹Alles Gurke›, ‹Ball der Bälle›, ‹Wo ist das Huhn?›, ‹Schwein gehabt› und ‹Einmal durch die Milchstrasse›.