Ulrich P. Wieser (1927–2020) Fotos: wb form

Der Vater des Auszugtisches Der Schweizer Möbelgestalter Ulrich Paul Wieser trug mit viel Engagement bei Wohnbedarf zur Verbreitung guten Möbeldesigns in der Schweiz bei. Ein Nachruf. Reto Westermann 31.08.2020 15:14

«Sie ziehen und die Füsse kommen mit: er überbrückt alle Sitzplätze und nie steht ein Tischfuss vor einem Stuhl.» So bewarb das Möbelgeschäft Wohnbedarf 1960 den Auszugstisch 1010 von Ulrich P. Wieser. Was heute bei vielen Tischen eine Selbstverständlichkeit ist – die Beine wandern beim Ausziehen mit – war damals eine Novität. Ulrich Paul Wieser darf deshalb wohl zu Recht als Vater des modernen Auszugstisches bezeichnet werden. Seine Idee aus dem Jahr 1958 wurde weltweit millionenfach in verschiedensten Varianten nachgeahmt. Sein eigenes Tischmodell hat bis heute Bestand und ist immer noch bei Wohnbedarf erhältlich. Vor allem jüngere Familien mit einem Auge für gute, funktionale Gestaltung kaufen den Tisch. Und selbst in die Bestsellerliteratur ging das Modell 1010 ein: Martin Suters Romanheld Adrian Weynfeldt diniert im Roman «Der letzte Weynfeldt» in seinem Esszimmer jeweils an einem UPW-Tisch – wie er üblicherweise genannt wird. Wieser selber suchte nie die grosse Bühne und hatte auc...