‹Zoid› ist nicht nur ein Hocker, gefaltet aus einem Stück, sondern auch ein Wissensobjekt. Fotos: Bussenius & Reinicke

Der stets neue Hocker

Als Praktikant entwarf Yves Ebnöther einen Hocker aus Metallblech. Über zehn Jahre und zahllose entwerferische Kurven später ist ‹Zoid› marktreif – und nebenbei auch ein Wissensobjekt digitaler Fertigung.

Meret Ernst 23.08.2018 08:08

Am Anfang stand die Aufgabe, für einen Metallmöbelhersteller ein Kundengeschenk aus Blech zu entwerfen. Als Praktikant bei Greutmann Bolzern entwarf Yves Ebnöther einen Hocker, der aus einem Stück Metallblech geformt war. Inzwischen ist er Professor für Computer Generated Object Design an der Technischen Hochschule Nürnberg. Doch die Aufgabe hat ihn nicht losgelassen. Denn was er Mitte der Neunzigerjahre erfand, hatte Fragen offen gelassen: Wie genau ist das Verhältnis von Schnittmuster zu Volumenkörper, und wie funktioniert die Herstellung in Blech? Zehn Jahre später gewann er an der ETH Zürich nicht nur Zugang zu einem Schneidplotter, sondern er hatte sich inzwischen intensiv mit parametrischem CAD auseinandergesetzt. Er optimierte das Schnittmuster, nutete das gold- und bronzefarben eloxierte Aluminiumblech zu einem stabilen Körper. Doch die Materialkosten und die aufwendige Herstellung machten aus dem Hocker namens ‹Zoid› eine exklusive Edition. Schön, aber zu teuer – das wollte Ebnöth...