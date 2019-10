Besuch im Atelier des Innenarchitekten Claudio Carbone in Wolfhalden. Fotos: Maya & Daniele

«Den Wunsch von den Augen ablesen» Claudio Carbone entwirft Luxus. Sein Rezept: Er denkt sich in die Köpfe seiner Kunden. 11.10.2019 08:30

Sanft schmeichelt die Espressotasse der Hand. Ihr Henkel ist in schwarzen Samt gefasst. Ebenso schmiegsam das blaue Buch mit kapitalem C auf der Front. Es versammelt Claudio Carbones Innenarchitektur: Das Ritz Carlton in Berlin, der Wirtschaftsclub Widenmoos im aargauischen Reitnau, das soeben wiedereröffnete Grandhotel Quellenhof in Bad Ragaz. Die Projekte für private Kunden bleiben meist geheim. «Den Boxer Henry Maske etwa darf ich nennen, seit er nicht mehr stark in der Öffentlichkeit steht», sagt Carbone. Für ihn hat er eine Ferienwohnung auf Rügen eingerichtet. Der Innenarchitekt arbeitet im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Der Weg ab der Postautohaltestelle ‹Wolfhalden, Luchten› ist steil. Er führt vorbei an stattlichen Bauernhäusern, an Koppeln mit Ziegen und Schafen, es riecht nach Gülle. Am Ende der Strasse öffnet sich ein weiter Blick über den Bodensee. Hier steht ein noch stattlicheres Bauernhaus, davor ein Parkplatz mit vier schwarzen Limousinen. Auf der grauen Eingangstür prangt e...