Auf der Suche nach einem aktuellen, neuen Sessel interpretierte Frédéric Dedelley die Geschichte des Herstellers Horgenglarus anhand einzelner Modelle und schreibt sie mit ‹Seley› weiter. Fotos: Lorenz Cugini

Frédéric Dedelley hat für Horgenglarus einen kleinen, eleganten Sessel entworfen. Was selbstverständlich aussieht, bedeutete eine unablässige Arbeit an Radien, Winkeln und Anschlüssen.

Meret Ernst 05.03.2020 17:28

Die Arbeit am Millimeter brauchte erstaunlich viel Zeit. Der Gegenwert? Ein Entwurf, der die Geschichte mit der Gegenwart verbindet. Im Atelier von Frédéric Dedelley hängen Zeichnungen an der Wand, davor stehen Prototypen des Sessels ‹Seley›, den er für Horgenglarus entworfen hat: ein kleiner, eleganter Sessel, eigenständig und doch sofort als Familienmitglied erkennbar. Die Anfänge des Projekts reichen weit zurück. Für die legendären Auktionen im Zürcher Café Z am Park siehe Hochparterre 12 / 14 hatte der Designer 2011 vier Horgenglarus-Stühle neu interpretiert. Der Abend war lustig, die Auktion erfolgreich, der Kontakt zur Firma gefestigt. Dedelleys Ausgangspunkt: Der allgegenwärtige ‹Classic›, ein Werkentwurf von 1918, sei nichts anderes als die industrielle Umsetzung der Stabelle. «Beide sind geprägt durch Stabilität, Einfachheit in der Konstruktion und Monomaterialität.» Daran schloss er an, als Horgenglarus vor drei Jahren auf seinen Vorschlag einging, einen Sessel zu entwicke...