Die Installation «Das Weben der Schiffchen» soll das traditionelle Handwerk sichtbar machen.

Lilia Glanzmann 29.05.2019 09:06

Am Zürichsee klappert noch immer so mancher Handwebstuhl. Doch wo stehen die Webstühle, wer sitzt dahinter und hält das Schiffchen in der Hand? Und geschieht das im Kontext von Sozialpädagogik, Kunst, Design, Kulturhistorik, Hobby oder Ausbildung? Im Rahmen der Kulturtage Thalwil wollen das die drei Weberinnen und Künstlerinnen Katja Bächtold, Irene Brühwiler und Christine Läubli in einer Installation sichtbar machen.

Hierzu verweben sie schwarze und weisse Fäden: Schwarze Naturfasern symbolisieren die Tradition, weisse Hightech-Fäden das zeitgenössische Weben. sie leuchten als Lichtbahnen und vernetzen die Weberinnen in ihrem Tun – auf einem Bildschirm sind im Rhythmus dieser Lichtinstallation Weberinnen und Institutionen mit Webatelier rund um den Zürichsee zu sehen.