Blog der Gruppe Health Care Communication Design «Learning from Corona»

Meret Ernst 01.05.2020 17:25

Es gilt viel zu lernen, auch was die Gestaltung in und über Krisen wie die Covid-19 Pandemie betrifft. Die interdisziplinäre Berner Arbeitsgruppe HCCD Health Care Communication Design hat Mitte März mit Learning from Corona einen Blog gestartet, auf dem in lockerer Folge Beiträge zu den visuellen Aspekten der Pandemie veröffentlicht werden. In den Blick geraten ebenso Infografiken, Präventionskampagnen oder popkulturelle Vorbilder. Analysiert wird auch, wie die Gestaltung von Prozessen im Gesundheitswesen allgemein erfolgen.

Die Arbeitsgruppe Health Care Communication Design HCCD beschäftigt sich seit 2007 in interdisziplinären Projekten mit Fragen rund um die Wirkung von Gestaltung im Gesundheitswesen. Sie vereint Forschende aus dem Design, der Pflegeforschung, der Architektur, den Wirtschaftswissenschaften und der Medizininformatik. Diese untersuchen so diverse Themen wie die Gestaltung von Patientenzimmern, die Kommunikation mit kleinen Patientinnen und Patienen, oder wie Apps die Medikamentengabe verbessern.