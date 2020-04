Die UNO sucht im Kampf gegen die Corona-Pandemie mit einem Wettbewerb kreative Arbeiten.

Die UNO startet über die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen globalen Wettbewerb für visuelle Gestalter. Gesucht sind Videos, Audios, Illustrationen und grafische Arbeiten sowie Konzepte für Interventionen und Performances, die über die Verhaltensempfehlungen zum Coronavirus informieren. Jede Arbeit soll sich einem der sechs Kernthemen (persönliche Hygiene, Social Distancing, Symptome, Soziale Gesten, Spendenaufrufe und die Aufklärung von Mythen und Fake News) annehmen und die Botschaft der WHO in sachlichem, aber «jovialen» Ton vermitteln. Alle Einreichungen werden von den Veranstalten inhaltlich überprüft, bevor die besten auf einer Plattform ausgestellt werden.

Der Aufruf zitiert UNO-Generalsekretär António Guterres: «Wir können in solch ungewöhnlichen Zeiten nicht auf die üblichen Werkzeuge zurückgreifen.» Die Designschaffenden sollen auf verschiedenen Plattformen und den Sozialen Medien ein möglichst breites Publikum erreichen. Das Projekt soll international sensibilisieren und dazu beitragen, die Entwicklung der Pandemie zu verlangsamen – die Kurve abzuflachen.