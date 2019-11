Notruf ohne Knopf am Handgelenk: Das System ‹Caru› steht unauffällig auf einem Beistelltisch, einer weissen Porzellandose ähnlich. Fotos: Tobias Siebrecht

Lilia Glanzmann 04.11.2019 14:39

Da sein Ein Sensor unterstützt selbstständiges Wohnen im Alter. Er heisst ‹Caru› und gehört zu den Gewinnern beim diesjährigen ‹Design Preis Schweiz›. 04.11.2019 14:39

Rot leuchtet der Notfallknopf am Handgelenk – er bringt Hilfe, wenn nötig. Er schreit aber auch: Du bist alt! Du bist nicht mehr in der Lage, für dich selbst zu sorgen! Genauso hilft der weisse Sensor ‹Caru›, er tut das aber dezenter und mit zusätzlichen Funktionen. Kompakt steht er im Raum, einer weissen Porzellandose ähnlich: Es ist ein Kommunikationssystem für Menschen, die alters- oder krankheitsbedingt eingeschränkt und auf Hilfe angewiesen sind. Es kombiniert Babyfon, sprachgesteuertes Telefon und Notrufknopf. Zusätzlich sammelt es Daten über Temperatur, Geräuschpegel, Luftqualität und -feuchtigkeit. So kennt ‹Caru› nach einer gewissen Zeit den normalen Tagesablauf einer Bewohnerin oder eines Bewohners – schwankt einer der Parameter, benachrichtigt das Gerät eine Vertrauensperson oder etwa die Spitex. Seit November letzten Jahres ist ‹Caru› auf dem Markt. Das gleichnamige Start-up haben Susanne Dröscher und Thomas Helbling vor zwei Jahren gegründet. Der Elektroingenieur und...