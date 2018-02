Text: Meret Ernst / 5.02.2018 10:17

Sie lernen, audiovisuelle Inhalte für Online- und mobile Medien aufzubereiten. Fernsehen schauen sie kaum, Radio hören sie selten. Trotzdem haben sich Studierende der Fachrichtung CAST an der ZHdK in einer 7-teiligen Webserie mit der No-Billag-Debatte beschäftigt. Mit Check den Kontext wollen sie herausfinden, wie sehr die Schweizer Musikindustrie, Filmszene und der Journalismus von der SRG und somit von Gebühren abhängig sind und was die Folgen wären, wenn die Gelder ausbleiben würden. Sie reisen dafür durch die Schweiz, befragen Vertreterinnen und Vertreter aus der Medienbranche, der Kulturindustrie und der Politik, reden mit den Initianten geredet, mit Musikern, dem BaKom und mit Experten aus Wirtschaft und Recht. Nicht ganz uneigennützig, denn bald werden die Studierenden im 5. Semester in die Arbeitswelt eintreten, die für die meisten von ihnen in der Medienbranche liegen dürfte. Die also Direktbetroffenen fragen deshalb auch, wie diese Initiative die eigene berufliche Zukunft beeinflussen könnte, aber auch, ob und weshalb Junge, die kaum mehr fernsehen, so etwas wie eine SRG brauchen. Bis zur Abstimmung am 4. März 2018 werden weitere Inhalte auf sozialen Medien erscheinen. Entstanden ist die Serie und eine Website unter Leitung des Dozenten Marc Lepetit und des wissenschaftlichen Mitarbeiters Eric Andreae.