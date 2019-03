Aus dem Film Chair Time von Heinz Bütler.

Meret Ernst 27.03.2019 17:51

Der Film «Chair Times» stellt die Stühle-Sammlung von Rolf Fehlbaum vor und lässt Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Für die Preview des filmischen Porträts einer der grössten derartigen Sammlungen verlosen wir Tickets. Im Anschluss an die Premiere diskutiert Rolf Fehlbaum mit Gästen über den Stellenwert der Sammlung – und wohl auch über die Besonderheiten dieses Sammlungsobjekts.

Wir verlosen 2 x 3 Tickets für die Premiere am 7. April in Zürich, Wer dabei sein will, versucht sein Glück und schreibt uns ein Mail bis zum 4. April.