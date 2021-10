Aus Respekt vor dem Baum nutzt Frank auch den dunklen Holzkern. Fotos: Simon Iannelli

Andrea Eschbach 27.10.2021 14:19

Er wirkt so, als habe es ihn immer schon gegeben. Der Bugholzstuhl ‹Esche› ist eine klassische Erscheinung – und dennoch zeitgemäss. Hinter dem ausgewogenen Entwurf steckt Beat Frank: Der 72-jährige Gestalter aus Bern arbeitet seit rund vierzig Jahren an Möbelobjekten in Kleinserien, die mit gefügten Verbindungen statt Verschraubungen ausgestattet sind. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen die ‹Bibliothek› (1994), ein eiförmiges, frei im Raum stehendes Bücherregal, und die ‹überdrehte Liege› (2002), die durch Drehung von der Liege zum Stuhl wird. «Ich versuche, Skulpturen zu bauen, die man im täglichen Leben anwenden kann», erklärt Beat Frank in seinem Atelier an der Aare. Optimalen Gebrauchswert mit einer ästhetischen Form zu verbinden, ist ihm auch ein Anliegen bei seinem jüngsten Entwurf: Sieben Bahnen aus Eschenholz werden einzeln dampfgebogen und zu einer ruhigen Form zusammengefügt. Der Stuhl ist leicht, dabei stabil und stapelbar. Er besteht fast ausschliesslich aus Bög...