Die Kollektion «Entre–Nous» besteht aus sieben Teilen, die in je zwei Dessins erhältlich sind. Fotos: Ana Hofmann

Lilia Glanzmann 02.06.2021 10:12

Die Blumen aus dem Garten und die geometrischen Kacheln sind von Valerie Lipscher handgemalt, digitalisiert und arrangiert. Daraus entstand zusammen mit der Schneiderin Ea Thomé die Kollektion «Entre-Nous» aus sieben verschiedenen, untereinander kombinierbaren Kleidungsstücken: Oberteil und Jupe «Crista», Hemd «William», Etuikleid «Eveline», Faltenrock «Beatrice», Top «Meret» und Faltenkleid «Anina».

Faltenrock «Meret» in Kachel-Look und das gleichnamige Top in Blumen-Dessin.

Ende Mai haben die beiden die Kollektion lanciert. Nun können die Stücke in Ea Thomés Atelierladen an der Zurlindenstrasse 215 in Zürich jeweils Dienstags bis Samstags betrachtet und anprobiert werden. Daraufhin werden die Kleider auf Bestellung von Ea Thomé in ebendiesem Atelier in Zürich genäht.