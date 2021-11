Zweige, Blätter, Blumen: Pflanzenkunstdrucke von Zizi Celik.

Mirjam Rombach 22.11.2021 09:30

Isländisch Moos, Johannisbeere und Pfingstrosen – Zizi Celik druckt mit allen möglichen heimischen Blumen und Blättern. Aus den Pflanzendrucken fertigt sie Kunstdrucke und Grusskarten in limitierter Auflage. Die ‹Floral Botanicals› werden auf schweres, strukturiertes Hahnemühle-Papier gedruckt und sind in verschiedenen Grössen erhältlich. Inspiration für die Kollektion ‹Look into the nature› war für die Künstlerin das Farbspektrum der Jahreszeiten in der Schweiz. Unter dem Label ‹Xixi Floral & Botanical› führt Celik auch Pflanzendruck-Kurse durch.

Foto: Xixi Floral & Botanical